شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: قدمنا 3277 شهيدا منذ 2013 بسبب الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن عدد الشهداء الذين سقطوا خلال المواجهة من 2013 وحتى الآن بلغ 3277 شهيدا، إضافة إلى 12 ألف و280 مصابا، مضيفا: "والمصاب هنا هو الذي أصيب إصابة تعقيه عن العودة مرة أخرى".

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية: "أذكر هذا الآن، لأنني أتحسب وأخاف بعد الموضوع ما استقر في سيناء، الناس تنسى، ما تنسوش تفجير مديرية أمن القاهرة، ومديرية أمن الدقهلية، وتفجير أبراج الكهرباء وغيره، ده تمن دفعناه كلنا.. البلد دي دفعت تمن كبير جدا علشان تصل إلى ما نحن فيه، والوضع اللي إحنا فيه حاليا به طريق مملوء بدماء وتضحيات ناس كتير وأسر".

وأكمل الرئيس السيسي: "لما أقول سقوط 3277 شهيدا يعني أن 3277 أسرة مصرية تتألم وستتألم طول ما هم موجودين، ودول دفعوا الثمن علشان البلد تعيش، ولما نخلص إزالة العبوات الناسفة والمتفجرات التي كانت موجودة واللي وضعوها في مناطق كتير في رفح والشيخ زويد والعريش، يمكن أن نعلن وقتها تطهير وانتهاء الإرهاب في سيناء".

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء.