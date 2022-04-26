شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: قارنوا بين الوضع اللى إحنا فيه دلوقتى والدول التي دخلت نفس المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه قبل الانتخابات الرئاسية وفى عام 2011 خلال اجتماع مع المجلس العسكرى، قلت بلد بالإخوان ولا مفيش بلد، فزملائى في المجلس العسكرى نظروا لى، وربنا ألهمنا بقدرة على التمييز، متسائلا: كان البديل إيه؟!.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: انتوا شوفتو حاجة واضحة وصريحة، تهديد حقيقى ومباشر.

وتابع الرئيس السيسى: بعد أن تم تشويه الجيش لمدة سنة ونصف، وقتل الناس في ماسبيرو، والمجمع العلمى وبورسعيد، والتشويه الذى استمر لمدة سنة ونصف، كان يحدث اقتتال تروح فيها مصر، وممكن يروح فيها الجيش.

وقال الرئيس السيسى: قارنوا بين الوضع اللى نحن فيه دلوقتى والدول التي دخلت في هذا المسار فمن منهم من نجا؟.. مصر، بس ليه، فموضع "ادخلوها بسلام أمنين" موجود في 3 مواضع لمصر والجنة والكعبة والحرم فقط، يعنى في يد اللطف، والمعونة تساعدنا، وربنا يظل يساعدنا، ويارب نضع الصور جمب بعضها بصحيح بالواقع التي مرت به مصر خلال الـ 10 سنوات وتظل هذه الصورة أمام أذهاننا.

وشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

كما شارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.