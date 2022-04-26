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الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية.

كان المدعون والمشاركون فى حفل إفطار الأسرة المصرية، توافدوا إلى مقر الإفطار، الذى يقام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

 

كما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.


 


الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية
الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية

الرئيس السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية
الرئيس السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية
الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية

شيخ الأزهر والبابا تواضروس
شيخ الأزهر والبابا تواضروس

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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