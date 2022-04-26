ضبط 10 تماثيل من العاج وعملتين أثريتين مع راكب بلجيكي بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة تهريب 10 تماثيل مصنوعة من العاج، وعملتين أثريتين من العصر العثماني والثاني من عهد الملك عبدالعزيز الـ "سعود"، أخفاها راكب بلجيكي داخل حقائبه وبين طيات ملابسه فور وصوله من بروكسيل، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران من بروكسيل، رحلة رقم 726 اشتبه إبراهيم عامر، مدير إدارة الحركة، في راكب بلجيكي من أصل مصري، وكلف محمد مصطفى، مأمور الجمرك، بتفتيس حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، وتبين وجود 10 تماثيل مختلفة الأشكال والأنواع والأحجام بحقائبه يشتبه أن تكون من العاج، وبالعرض على وحدة الحياة البرية أفادت بأنها من العاج المحظور تداولة وفقا للقرار 1150 لسنة 1999 المنظم لاتفاقية سايتس، وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود عدد من العملات القديمة، تم عرضها على الوحدة الأثرية بمطار القاهرة، والتي أفادت بأن 2 منها أثريتين الأولى ترجع للعصر العثماني، والثانية ترجع لعهد الملك عبدالعزيز الـ "سعود".

وقرر رضا أبوالعزم، مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.