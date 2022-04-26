سينما النهارده بأسعار زمان.. وزيرة الثقافة تضع اللمسات النهائية لإطلاق سينما الشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والمخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان تامر عبدالمنعم، مدير قصر السينما، وذلك لوضع اللمسات النهائية الخاصة بإطلاق مشروع "سينما الشعب.. سينما النهارده.. بأسعار زمان"، المقرر انطلاقه أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأكدت إيناس عبدالدايم، خلال الاجتماع، أن المشروع يضم مجموعة من الأفلام الوثائقية والمعرفية والتوعوية للشباب قبل العروض الرئيسية بدور عرض سينما الشعب وينطلق اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بالفيلم الوثائقي "التجلي" والذي يعرض قبل فيلم العيد "واحد تاني" لأحمد حلمي.

وأضافت وزيرة الثقافة: فيلم التجلي مدته 4 دقائق ومن إبداعات أوائل الأقسام من خريجي الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما دفعة ديسمبر 2022، تحت إشراف الفنان تامر عبدالمنعم وهم المخرج عبدالله مرسي، والسيناريست علاء فرغلي، ومونتاج أحمد سرحان، وتصوير عبدالرحمن محمد والتعليق الصوتي للإعلامي الكبير مفيد فوزي، مشيرة إلى أنه من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية ويعد نتاج معسكر سانت كاترين السينمائي الذي أقيم شهر يناير الماضي ضمن فعاليات مبادرة "ابدأ حلمك.. السينما بين إيديك".

وأوضحت أن الفيلم يروي قصص المقدسات بمنطقة سانت كاترين سعيا للترويج لأحد الأماكن التي تلقى اهتماما من الدولة المصرية حيث يتناول الجبل الذي تجلى عليه الله لنبيه موسي، وأهمية المزار العالمي الذي يستقبل السياح من شتي بقاع الأرض، كما يستعرض قصة دير القديسة سانت كاترين الذي يحتضن مسجدا ويضم بئر سيدنا موسى والشجرة التي استظل بها.

جدير بالذكر أن الدراسات الحرة الدراسات السينمائية الحرة بقصر السينما دفعة ديسمبر 2022 قام بالإشراف عليها كل من المخرج فخر الدين نجيدة، والمونتير حسام المحفوظي، ومدير التصوير زايد نايف.​