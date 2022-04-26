تأجيل محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة في واقعة الكفن بعين شمس لـ 28 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة 4 متهمين باستعراض القوة والخطف في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "كفن عين شمس"، لجلسة 28 يونيو المقبل، للاستماع لأقوال شهود الإثبات.

ووجهت النيابة للمتهمين "مراد. ن"، "عز. د"، "إسلام. م"، "فادي. ح"، في القضية رقم 9398 لسنة2021 كلي شرق القاهرة استعمال قوة، وخطف وسلاح ناري دون ترخيص.

كان قسم شرطة عين شمس ألقى القبض على المتهمين، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن أحدهم له معلومات جنائية، وعلى الفور تحرر المحضر اللازم للواقعة.