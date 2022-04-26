مؤشرات أنذرت بالكارثة.. أسرار انتحار فتاة من أعلى سنتر تعليمي بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات انتحار فتاة من أعلى عقار بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، الثلاثاء.

جهود البحث والتحري للرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي ومعاونه الرائد عمرو مصطفى بينت أن طالبة تبلغ من العمر 20 سنة، كانت تمر بأزمة نفسية خلال الأيام الماضية ما دفعها للتفكير في التخلص من حياتها.

حسب التحريات وأقوال شهود عيان توجهت الطالبة اليوم إلى سنتر تعليمي بشارع إيران، وقفزت من أعلى الدور السابع "روف" لتفارق الحياة.

البداية تعود إلى تلقي العميد هاني شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار بدائرة القسم.

وجه العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة الوسط، بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ تنسيقًا مع وحدة مباحث الدقي والأدلة الجنائية في حضور مفتش الصحة.

تبين بالفحص أن الجثة لفتاة أقدمت على الانتحار قفزًا من الطابق السابع، وتم استدعاء أسرتها لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.