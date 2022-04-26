قبل الفطار بدقائق.. انتحار فتاة من السابع في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدمت فتاة على الانتحار قفزا من أعلى عقار بحي الدقي وسط محافظة الجيزة، الثلاثاء.

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار بدائرة القسم.

وجه العقيد مصطفى خليل بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف الرائد عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي ومعاونه الرائد عمرو مصطفى.

تبين بالفحص أن الجثة لفتاة أقدمت على الانتحار قفزًا من الطابق السابع، وتم استدعاء أسرتها لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.