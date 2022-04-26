شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء للمحافظين: منع البناء المخالف والتعدى على أراضى الزراعة مسئوليتكم بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس المحافظين؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار المتابعة لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية، في أثناء إجازة عيد الفطر المبارك، مشدداً على ضرورة أن تكون المتابعة دائمة مع تنظيم "نوباتجيات" عمل مستمرة لمنع وقوع هذه المخالفات، والتعامل معها بشكل فورى، قائلاً: "هذه مسئوليتكم بالكامل.. ويجب أن يتابع رؤساء الأحياء والمراكز هذا الملف فهو مسئوليتهم الشخصية".