شكرا لقرائتكم خبر عن سماء صافية ونجوم لامعة أبرزها ..دار الإفتاء توضح علامات ليلة القدر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما علامات ليلة القدر ؟ .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وهو سؤال يكثر وروده من متابعى الدار خلال هذه الأيام "العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وأجاب على السؤال خلال البث المباشر الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع :"ورد في السنة المشرفة علامات لليلة القدر، منها أن يكون جوها معتدل لا برد ولا حار جو معتدل، وأن تكون السماء صافية، ونجوم السماء لامعة"، مضيفًا :"كل هذه العلامات تعرف بها ليلا".

وتابع عبد السميع: "وهناك علامات أخرى نعلم بها الليلة ولكن صباحا حينما تخرج الشمس وقرصها أبيض لا شعاع لها، لأن الملائكة التي تتنزل في هذه الليلة تحجب أشعة الشمس ربما حال صعودها بعد شروق الشمس"، قائلاً:"وهذه العلامات التي نص عليها العلماء".

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: "نريد أن نركز على قول راجح في تحديد ليلة القدر وثواب الفائز بها والعلماء قالوا إن من يفوز هو أكثر الناس اجتهادا في العبادة وإخلاصا لله وإقبالا على الله، فالثواب الموعود الذي قاله ربنا سبحانه وتعالى في قوله :" لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ" ولذلك كان سيدنا النبى يعتكف العشر الأواخر كلها طلبا لليلة القدر، وما نتواصى به جميعا أن نجتهد في الليالى العشر كلها".

في سياق متصل، يبحث الكثير عن أدعية ليلة القدر، غير أنه ليس هناك أدعية ثابتة في ليلة القدر، حيث يجب للمسلم أن يدعو بما يشاء فى هذه الليلة المباركة التى تنزل فيها الملائكة، حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، على استغلالها، وورد عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، بِمَ أَدْعُو؟ قَالَ: "قُولِى: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى".

دعاء ليلة القدر .. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنى

وأيضا وردعن ابنِ عباس رضِيَ اللهُ عنهُما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: "الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ، لَيلةَ القَدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى"، وهذا الحديث من الأحاديث التي يستدل بها بعض العلماء على أن ليلة القدر تكون إحدى ليالى الأيام الوترية في شهر رمضان.