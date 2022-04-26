بعد تداول فيديو.. ضبط المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك"، متضمناً مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية.

وقالت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".. متضمناً مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم أسلحة بيضاء.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بتاريخ 24 الجاري أمكن تحديدهما طرف أول (سائق، وآخر عاطل)، طرف ثان (4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنتزه)، بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حال قيام الطرف الأول بشراء مستلزمات من محل أحد أفراد (الطرف الثاني) تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها باقي أفراد الطرف الثاني وتعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالسب والشتم والتلويح بالأسلحة البيضاء دون حدوث إصابات ولم يتقدم أحد للإبلاغ عن الواقعة أو تحرير ثمة محاضر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء المستخدمة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.