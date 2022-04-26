إدراج 20 متهمًا وشركتين على قوائم الإرهابيين (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نشرت الجريدة الرسمية، حكم الدائرة 13 جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، بإدراج 20 متهما على قوائم الإرهابيين.

وقررت المحكمة إدراج شركة أسباير برودكشن هاوس وشركة الدلتا التعمير للاستثمار العقاري على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات تبدأ من اليوم.

جاء ذلك في القضية رقم 2741 لسنة 2021حصر أمن الدولة العليا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية محمود يوسف محمود وسامح السيد حسين أبو كنة، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمد جمال عبد الناصر وكيل نيابة امن الدولة العليا.