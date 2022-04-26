تعرف على خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أعدت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني خدمة جديدة لاستخراج القيد العائلي وغيره من المستندات عن بعد، ويمكنك استخراج تلك الأوراق ومنها القيد العائلي على النحو التالي:
خطوات استخراج القيد العائلي من تليفونك المحمول.
1- الدخول موقع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.
2 - تسجيل البيانات المطلوبة.
3 - اختيار طريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي مميكنة وقيمتها 75 جنيها.
4 - الضغط بالموافقة علي كافة الشروط المطلوبة في استخراج القيد العائلي.
ويتم استخراج الشهادة بشروط وهي:
1 - أن يكون المتقدم سبق استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة.
2- يشترط أن تكون الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هى آخر حالة اجتماعية لهما.
3- يجب أن يكون مقدم الطلب له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.
4- كتابة بيانات الأسرة كاملة زوج وزوجة وأبناء.
5- - أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.
والأوراق المطلوبة هي:
1 - صورة البطاقة الشخصية لمقدم طلب الحصول على القيد العائلى.
2- صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق.
3- صورة البطاقة أو شهادة ميلاد الزوجين.
4- صورة من شهادات ميلاد الأبناء.
5- صورة من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.