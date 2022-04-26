تعرف على خطوات استخراج القيد العائلي إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أعدت وزارة الداخلية على موقعها الإلكتروني خدمة جديدة لاستخراج القيد العائلي وغيره من المستندات عن بعد، ويمكنك استخراج تلك الأوراق ومنها القيد العائلي على النحو التالي:

خطوات استخراج القيد العائلي من تليفونك المحمول.

1- الدخول موقع السجل المدني التابع لوزارة الداخلية.

2 - تسجيل البيانات المطلوبة.

3 - اختيار طريقة دفع رسوم استخراج القيد العائلي مميكنة وقيمتها 75 جنيها.

4 - الضغط بالموافقة علي كافة الشروط المطلوبة في استخراج القيد العائلي.

ويتم استخراج الشهادة بشروط وهي:

1 - أن يكون المتقدم سبق استخراج شهادات ميلاد مميكنة لجميع أفراد الأسرة.

2- يشترط أن تكون الحالة الاجتماعية فى بطاقة الرقم القومى للزوجين هى آخر حالة اجتماعية لهما.

3- يجب أن يكون مقدم الطلب له صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.

4- كتابة بيانات الأسرة كاملة زوج وزوجة وأبناء.

5- - أن يكون سبق له طباعة وثيقة زواج مميكنة.

والأوراق المطلوبة هي:

1 - صورة البطاقة الشخصية لمقدم طلب الحصول على القيد العائلى.

2- صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق.

3- صورة البطاقة أو شهادة ميلاد الزوجين.

4- صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

5- صورة من شهادات الوفاة للمتوفين من أفراد الأسرة.