"التموين": صرف 97% من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم صرف نحو 97% من مقررات السلع التموينية لشهر أبريل حتى الآن.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - إلى توافر 27 سلعة ‏بمخازن شركتي (العامة - المصرية) والتي تصل إلى نحو 1500 مخزن، منوهة بأنه يتم يوميا ضخ 4 آلاف طن سكر، و3 ‏آلاف طن زيت مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة ‏زنة الـ800 جرام، وألف طن مكرونة، وألف طن أرز بالإضافة إلى ‏السلع الأخرى، والتي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع، وذلك بمنافذ الصرف التي تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ.

وأكدت الوزارة توافر كل احتياجات المواطن من ‏السلع التموينية أيضا بالمجمعات الاستهلاكية جنبا إلى جنب مع ‏‏30 ألف بقال تمويني ومنافذ جمعيتي أيضا.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، أحمد كمال، إن المجمعات الاستهلاكية يوجد ‏بها جميع الأصناف من السلع التي تتنوع ما بين اللحوم ‏والدواجن والأسماك والأرز والسكر والمكرونة وغيرها من ‏السلع الأخرى، مشيرا إلى أن نظام ميكنة المجمعات الاستهلاكية ‏سمح بمتابعة المنصرف والوارد من السلع إلى المجمعات ‏الاستهلاكية ومعرفة السلع وحالة توافرها والتدخل في أية لحظة ‏لضخ السلع التي يكثر المواطن من شرائها هذه الفترة. ‏​