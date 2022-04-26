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رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ مفتى الديار بعيد الفطر المبارك

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القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية بعيد الفطر المبارك، على رأس وفدٍ من قيادات الطائفة الإنجيلية، اليوم الثلاثاء ، بمقر دار الإفتاء. 

 

 

وقال «زكي»، خلال اللقاء، "إن دار الإفتاء تمثل نموذجًا واقعيًّا لحقيقة الاعتدال والحفاظ على السلام المجتمعي، من خلال بناء الوعي الوطني والحضاري للمصريين"، مضيفًا "نعتز بعلاقة المحبة الحقيقة مع مفتي الديار المصرية".

 

وأعرب فضيلة المفتي عن اعتزازه الكبير بتهنئة الطائفة الإنجيلية بعيد الفطر، مشيرًا إلى "أن تهنئة المصريين وتشاركهم في الأعياد نموذج فريد، يعبر عن عمق واصالة المشهد المجتمعي بين المصريين، كما يعبر عن امتزاج المجتمع وقدرته عن تجاوز جميع التحديات".

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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