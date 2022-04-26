شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تعلن دخول برج ببا الخدمة والمنطقة الأوتوماتيكية حتى الفشن بطول 18 كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل دخول برج ببا بمحافظة بنى سويف فى الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد بنى سويف اسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الايطالية العالمية بنظام الكتروني حديث والذي يحقق أعلى معدلات الأمان.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يتكون من (15 برجا رئيسيا و 24 برجا ثانويا و86 مزلقان) وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 84 % حيث تقوم الشركة باعمال التشطيبات والتركيبات لعدد 3 ابراج علي التوازي بمراحل متفاوته و برج ببا بمحافظة بنى سويف هو البرج الرئيسى رقم الثانى عشر الذى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار - ملوى – مطاى - سمالوط) بمحافظة المنيا وأبراج (ديروط – القوصية - منفلوط) بمحافظة أسيوط وبرج الفشن بمحافظة بنى سويف.

وأوضحت وزارة النقل أن برج إشارات ببا بمحافظة بنى سويف والمنطقة الاوتوماتيكية بطول 18 كم تتحكم في 65 سيمافور ضوئي وعدد 4 مزلقانات يعمل أتوماتيكيا وعدد 12 موتور تحويلة وعدد 95 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ببا و الفشن ولتصبح المسافة الحالية بالتشغيل 185 كم.

وأشارت إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف / اسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث مما يؤدي الي زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات ويسهم هذا فى تقليل فترة التقاطر بين القطارات و زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان مضيفة أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.