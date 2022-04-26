شكرا لقرائتكم خبر عن أندرية زكى: حضر أكثر من 400 مسلم احتفال عيد القيامة فى كنيسة مصر الجديدة من 1000 مشارك والان مع تفاصيل الخبر
وتابع رئيس الطائفة الإنجيلية خلال لقاؤه مع محافظ القاهرة فى عيد القيامة الكنيسة كان يوجد بها من 300 إلى 400 من المسلمين ونشعر دائما بالطمأنينة والمواطنة ونرىفى استقبال محافظ القاهرة كل المحبة والدعم الكبير".
وفى سياق متصل، قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة إنه ينتظر اللقاء السنوى لتهانى الطائفة الإنجيلية بالأعياد لأن لهم مكانة غالية على المستوى الشخصى، قائلا:" أسعد بهذا اللقاء لأنه لقاء محبّةٍ أكثر من كونه لقاء رسمى، موضحا أنه سعيد جدا بدور الكنيسة فى الاحتفالات ويستحق كل تقدير واحترام ومحبة، مضيفا " لن أستطيعوصف شعورى على المستوى الشخصى وهى علامة محبّةٍ له ويسعدنا ويشرفنا بهذا العدد فنتبادل التهانى بكل الأعياد الإسلامية والمسيحية".