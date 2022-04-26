شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة.

وأكدت أن كافة شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، مُشددةً على أن الإجراءات المتبعة بكافة المصالح الحكومية والتي تستلزم تقديم شهادة ميلاد، لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة بها.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار".

التعليم: امتحانات الثانوية العامة بنظام أوبن بوك والأسئلة وفق التقييم الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022، ستكون وفق نظام التقييم الجديد هدفها قياس نواتج التعلم وستخاطب الفهم والتحليل والتطبيق وليس الحفظ.

وأوضحت، أنه يجب على الطلاب التحضير لهذه النوعية من الأسئلة كما أنهم تدربوا علي شكل هذه الأسئلة خلال السنوات الماضية، مشددة على أن الامتحانات ستعقد وفق نظام الأوبن بوك من خلال تسليم الطالب ورقة مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

وتنطلق الامتحانات بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو المقبل بدلا من 11 من نفس الشهر وتستمر حتى 21 يوليو 2022، حيث يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

ميلاد هلال شوال السبت المقبل.. والإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا

يولد هلال شهر شـوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت المقبل 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م ( يوم الرؤية ).

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) بمدد تتراوح بين ( 6 – 20 دقيقة ) ، وبذلك يكون يوم الأحد 2022 / 5 / 1 م هو المتمم لشهـر رمـضـان 1443 هـ ، وتكون غرة شهـر شـوال 1443 هـ فلكيـاً يوم الإثنيـن 2022 / 5 / 2 م ( عيد الفطر المبارك ) .

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

المالية: إلزام الممولين بمنظومة الإيصال الإلكترونى اعتبارا من 1 يوليو 2022

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص وزارة المالية والمصلحة فى الاسراع بتنفيذ مشروعات تطوير وميكنة المصلحة تحقيقًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمى، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكتروني تأتى استكمالاً لمنظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتكامل معها كإمتداد طبيعي في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة الضرائب، لافتًا إلى أنه بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة الإيصال الإلكترونى اعتبارًا من 15 أبريل 2022، وسوف يبدأ إلزام الممولين بالمنظومة اعتبارًا من 1 يوليو2022، موضحًا أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزي لمراقبة ومتابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين، والمستهلكين، ويتم تنفيذ هذا النظام من خلال التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع POS والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الايصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات.

وأوضح عبد القادر أن التسجيل بمنظومة الإيصال الإلكتروني (على البيئة الفعلية) لغير المسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية يكون عن طريق التوجه إلى المركز / المأمورية التابع لها وتقديم المستندات المطلوبة أو التسجيل الذاتي عن طريق استخدام الختم الإلكتروني والدخول على رابط التسجيل الذاتي، لافتًا إلى أنه بالنسبة للمسجلين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سوف يتم إضافة الصلاحيات الخاصة بمنظومة الايصال الإلكتروني دون حاجه الى إجراءات تسجيل جديد ، مشيرًا إلى أنه بالنسبه للتسجيل فى مرحلة التشغيل التجريبي(البيئة الإختبارية) من تاريخ 15/4/2022 ، يمكن التسجيل عن طريق إرسال بيانات الشركة والمفوض بالإيميل تسهيلاً على الشركات للتسريع من إجراءات اختبارات التكامل.

وقال عبد القادر إن هناك أربعة إجراءات للتسجيل لمرحلة ( التشغيل التجريبي ) يتمثل الإجراء الأول فى التسجيل علي البيئه الاختبارية بمنظومة الإيصال الإلكتروني بتسليم مستندات التسجيل بمنظومة الإيصال الالكتروني حيث يرسل ممثل الممول (مدير النظام) طلب تسجيل بمنظومة الايصال الالكترونى مرفق به مستندات التسجيل إلى الايميل الرسمي للايصال الالكتروني

البنك المركزى: 36.8 مليون مواطن يمتلكون حسابات مالية منهم 16مليون سيدة

أصدر البنك المركزي المصري المؤشرات الرئيسية للشمول المالي، والتي تساهم في متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية لكافة فئات المجتمع بما يدعم تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي.

يأتى ذلك في إطار الجهود المبذولة على مستوي الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية.. تبدأ 4 يونيو وتنتهى 7 يوليو

اعتمد الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر الشريف، جدول امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية للعام الدراسى 2021 _ 2022، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو القادم، وتنتهى يوم 7 يوليو.

وأظهرت الجداول امتحان الطلاب مادة واحدة فى اليوم، علي أن يمتحن طلاب القسم الأدبي في يوم منفرد عن طلاب القسم العلمى.

البنك الأهلى: 5700 ماكينة ATM صرفت 15 مليار جنيه خلال 6 أيام

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن أكثر من 5700 ماكينة صراف آلى ATM صرفت نحو 15 مليار جنيه عبر 6.5 مليون عملية سحب نقدى خلال 6 أيام منذ يوم الأربعاء 20 أبريل وحتى يوم شم النسيم أمس.

جدير بالذكر أن البنك الأهلى المصرى، يمتلك أكبر شبكة ماكينات صراف آلى تعد الأكبر بين البنوك المصرية، وتنتشر فى كافة الأماكن الحيوية فى الشوارع والأماكن العامة.