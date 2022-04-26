شكرا لقرائتكم خبر عن أندريه زكى: وزير الأوقاف شخصية مفكرة وفقيه وصاحب رؤية وموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الدكتور أندرية زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بعيد الفطر قائلا: "أعيادنا بيحضر فيها المسلمين بشكل كبير وله تأثير علينا وعدد كبير من الأئمة من الأزهر والأوقاف ويعتبر حضور طبيعى حر يعبر عن محبّةٍ حقيقية".

وتابع زكى خلال زيارته لوزارة الأوقاف على رأس وفد رفيع المستوى إن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف يقوم بدور مهم وبالتالى الوزير شخصية مفكرة وفقية وصاحب رؤية وموقف وكل رجال الدين عندهم مواقف يتحملوا الكثير بالموقف يكون لصالح الناس أولا واحنا محظوظين بالقيادة السياسية والقيادة.

وأضاف: "العالم يمر باضطرابات كتير وأتصور أن لدينا أصدقاء فى أوكرانيا حدث معاهم كوارث فالسلام فى بلدنا نشكر عليه القيادة السياسية ونحن مجتمع متماسك ومطمئنين فى بلدنا ولابد أن ننظر نظرة كلية دون الأمور الصغيرة".