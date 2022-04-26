شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يرفع 243 إشغالا ويحرر 9 محاضر لمقاهى وكافيهات مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقى، بالجيزة، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحى برئاسة المقدم عمرو سالم، وتم المرور علي المحلات والكافيهات لمراجعة التراخيص وضبط المخالفات ورفع كافه الاشغالات، بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالحفاظ علي الانضباط في الشارع.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9محاضر اشغال للطريق العام ورفع 243 إشغال، في شارع التحرير ومحي الدين أبو العز وميدان الثورة وشارعى السودان ويثرب وتم إيداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

كان حى الدقي رصد أعمال بناء مخالف بتقفيل سطح العقار رقم 19 شارع شاهين من شارع سليمان جوهر وتحويل غرف الخدمات إلى سكنى بكامل المسطح، وتم إيقاف الأعمال وإزالتها فى الحال كما قام المخالف بوضع باب من الحديد لمنع الحى من رصد وإزالة الأعمال المخالفة، وأصدر رئيس الحى قرار لإزالة الباب لتمكين إزالة الأعمال المخالفة، وجارى العرض على النيابة العامة لتحقيق الردع العام.