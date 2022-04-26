شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن اختبار " TOFAS" لطلاب المدارس تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد اختبار TOFAS، لطلاب المدارس إلكترونيا اليوم الثلاثاء، نقدم فى التقرير التالى معلومات عن اخبتار " توفاس".

ـ هو اختبار دولى لقياس القدرة الأكاديمية، لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية فى بلدان متعددة.

ـ تعقده وزارة التربية والتعليم إلكترونيا اليوم لجميع الطلاب عبر الرابط التالى https://forms.gle/ypUKd1fu7Utq89C89

ـ يعقد الاختبار للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي

ـ يركز الاختبار على مادة الرياضيات

ـ يتم عقد الاختبار من خلال الكمبيوتر أو المحمول ويحتاج لتوافر الإنترنت

ـ مدة الاختبار للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي 40 دقيقة

ـ يتم إرسال الاختبار للطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي للمؤسسة اليابانية مباشرة لتصحيحه

ـ التقدم للاختبار للطلاب المستهدفين ليس اجباريا ولكنه تطوعى للطلاب.

ـ نتيجة الاختبار لا تؤثر على نتيجة الطالب الدراسية النهائية على الإطلاق.

ـ يعقد اختبار تحت إشراف ومسئولية المديرية التعليمية، و يتم تسجيلها بالفيديو مع الحرص على عدم استخدام الطالب للآلات الحاسبة أو مثيلتها على الموبايلات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عقد اختبار TOFAS بنسخته المعربة لجميع الصفوف الثلاثاء 26 أبريل 2022 مع مراعاة مواعيد اختبارات جميع الطلاب في موادهم الأساسية وبالتنسيق مع المديريات والإدارات والمدارس

جدير بالذكر أن هذا الاختبار مقدم من المؤسسة اليابانية Sprix ويأتي ضمن مشاريع التعاون مع دولة اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن امتحان ‏TOFAS هو اختبار دولي لقياس القدرة الأكاديمية لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة والتركيز في هذا الاختبار على الرياضيات.

الجدير بالذكر أنه قد شارك العام الماضي أكثر من 3000 طالب مصري في الاختبار الدولي TOFAS، من مراحل عمرية مختلفة؛ من الصف الرابع والسادس الابتدائي بالمستوى الأول والصف الثاني والثالث الإعدادي بالمستوى الثاني، وأثبت الطلاب تفوقهم على منافسيهم من الدول الأخرى.