31 مايو.. الحكم في دعوى حجب مواقع أذاعت "أصحاب ولا أعز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم في الدعوى التي تطالب بحجب كافة المواقع التي أذاعت فيلم "أصحاب ولا أعز" لجلسة 31 مايو المقبل.

وجاء في أوراق الدعوى التي حملت رقم 437 لسنة 2022، المُطالبة بحجب المواقع التي نشرت فيلم "أصحاب ولا أعز" بطولة الفنانة مني ذكي.

اختصم مقيم الدعوى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته.

واستندت الدعوى لأحكام (155،79،73،9،2) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، بأنه تقع على عاتق المدعى عليهما مسئولية عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت) فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق مع قيم وتقاليد الشعب المصري وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولة.