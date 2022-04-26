31 مايو.. الحُكم على "المحلل الشرعي" محمد الملاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، الحكم على محمد الملاح "المحلل الشرعي" بجلسة 31 مايو المقبل.

النيابة أحالت المتهم للمحاكمة في القضية 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي.

ويُحاكم المتهم طبقًا لنصوص المواد 12 و25 و27 و38/1 من القانون رقم 175 لسنه 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما سيحاكم طبقًا لنص المادة 102 مكرر/ 1 والمادة 171/3 والمادة 188 من قانون العقوبات لأنه وآخر اعتدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بأن قام أنشأ صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "محلل شرعي" لرد المطلقات.

كما أنشاء وأدار واستخدم الحساب الإلكتروني بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام كما نشر وأذاع عمدًا بطريق العلانية أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، إذ ظهر بأحد البرامج بالقنوات الفضائية وجهر بألفاظ وعبارات كاذبة تلحق الضرر بالسلم العام بأن زعم على خلاف الحقيقة بزواجه 33 مرة من نساء طلقت ثلاث بقصد ارجاعهن لازواجهم وهى الاقوال التى ما لبث ان عدل عنها وادعي انه كان يقصد الشهرة.