بسبب أولوية المرور.. ضبط شخص ضرب أب وابنه في الشارع بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتعدي على شخصين بالضرب وإحداث إصابتهما وبحوزته طبنجة.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من (أحد الأشخاص، نجله- مقيمان بدائرة القسم "مصابان بجروح بالرأس") وقررا بحدوث مشادة كلامية بينهما وقائد سيارة بسبب خلاف حول أولوية المرور بدائرة القسم، تطورت لتعديه عليهما بالضـــرب بمقبض طبنجة صوت كانت بحوزته، نتج عن ذلك إصابتهما المُنوه عنها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة - طلقتين صوت) وتبين إصابته بسحجات بسيطة بالرأس، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب واتهم المذكوران بإحداث إصابته المُنوه عنها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.