قبل العيد.. ضبط 1.5 طن بانجو في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أسفرت حملة مكبرة لمكافحة الزراعات المخدرة بالإسماعيلية عن ضبط 1500 كيلو جرام من مخدر البانجو.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء إنها تواصل جهودها المستمرة لمكافحة انتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

واستهدفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة باستهداف منطقة الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (18) قضية، عبارة عن (18 مخزن ضُبط بداخلهم كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 1500 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.