"بعها برخص التراب".. ضبط شخص سرق أحذية "حديثة الصنع" بالموسكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية، شخصًا متهمًا بسرقة كمية من الأحذية "حديثة الصنع" في منطقة الموسكي.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة قيام شخص مقيم بمحافظة سوهاج بالتردد على أحد محال بيع الأحذية كائن بدائرة القسم وعرض كمية من الأحذية "حديثة الصنع" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.

بالانتقال والفحص تم ضبطه وبحوزته 3 "جوال" بداخلهما كمية من الأحذية "مجهولة المصدر".

بمناقشة المتهم عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من مسئول عن نقل بضائع من إحدى شركات الشحن الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة" أثناء عمله لدى الأخير.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه الشخص المضبوط بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.