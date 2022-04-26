الداخلية تهدى عبوات كحك للمواطنين.. "كلنا واحد - معك في العيد" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت وزارة الداخلية بتنظيم مبادرة (كلنا واحد – معك في العيد) في إطار المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وبالاشتراك مع بنك الكساء المصري من خلال تجهيز (ملابس العيد – كعك العيد - هدايا - حلوى – ورد) وتوزيعها على الأطفال والمسنين بدور رعاية الأطفال والمسنين وكذا المستشفيات.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم في تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع، يأتي ذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

جاء ذلك في إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع كافة أطياف وفئات المجتمع المصري والتواصل الفعال بكافة المناسبات، بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.