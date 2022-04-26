ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة "خفير" بالقاهرة

وضبط بحوزته بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية، بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012