ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة "خفير" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية "خفير" بحوزته أسلحة نارية دون ترخيص في منطقة بدر.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام خفير بموقع تحت الإنشاء - كائن بدائرة القسم بحيازة أسلحه نارية "بدون ترخيص"، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالموقع عمله.
وضبط بحوزته بندقية خرطوش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية، بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.