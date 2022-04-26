القبض على عامل سرق أموال شركة فى الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى الشركات، وإعادة المسروقات.

وكان قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من صاحب شركة كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالشركة وسرقة مبلغ مالى، وأمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل بمخزن بذات الشركة، مقيم بدائرة القسم.

تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لطبيعة عمله بالشركة محل الواقعة قام بالإستيلاء على نسخة من مفاتيح الشركة بأسلوب "المغافلة" من أحد العاملين بالشركة "دون علمه" وعقب ذلك توجه للشركة بعد إنصراف جميع العاملين بها، وتمكن من الدخول باستخدام نسخة المفاتيح حيازته وقام بكسر الخزينة الحديدية وسرقة المبلغ المالى.

تم بإرشاد المتهم ضبط المبلغ المالى بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.