مستشفى الهرم التخصصي ينجح في استئصال ورم سرطاني خبيث بالفص الشمال من كبد طفلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

نجح أطباء في مستشفى الهرم التخصصي؛ التابع لوزارة الصحة والسكان في إجراء جراحة استئصال ورم سرطاني خبيث بالفص الشمال من الكبد لطفلة، وتم استئصال الفص كاملا، والاعتماد على الفص الأيمن فقط في عمل وظايف الكبد.

وذكرت وزارة الصحة- في بيان، اليوم- أن فريق جراحة وزراعة الكبد بالمستشفى قام قبل إجراء الجراحة بعمل الإشاعات والتحاليل؛ للتأكد من قدرة الطفلة على تحمل الجراحة، وعمل أشعة لقياس حجم الكبد، حيث استغرقت العملية 4 ساعات من الجراحة الشاقة.

كما نجح الأطباء في المستشفى في إجراء جراحة تحويل داخلي لمجرى العصارة الصفراوية لطفل مصاب بمرض نادر قد يسبب ركودا للعصارة الصفراوية في القنوات المرارية والكبد، ويعمل على رفع نسبة الصفرا في الدم.

ومن جهته، قال الفريق الطبي القائم بعمل الجراحة إن هذه الجراحة تمت في مصر 5 مرات فقط، منها 4 عمليات أجراها الفريق الجراحي لعملية الطفل برئاسة الدكتور حسام سليمان، ويعد مستشفى الهرم التخصصي واحدا من المستشفيات التي لها السبق في إجراء هذه العملية في مصر والشرق الأوسط.

وشمل الفريق الطبي المعالج الدكتور حسام سليمان أستاذ جراحة وزراعة الكبد ومدير الوحدة بمستشفى الهرم، والدكتور محمود طلعت استشاري جراحة وزراعة الكبد، والدكتور محمد سامي استشاري جراحة و زراعة الكبد، والدكتور خالد اللبان أخصائي الجراحة العامة، والدكتور سعيد فايد أستاذ التخدير التخدير والرعاية المركزة، وفريق التمريض، وعمال العمليات والأقسام الداخلية.

وبدوره، قال مدير عام مستشفى الهرم التخصصي الدكتور منصور خليل، إن المستشفى يعمل باستمرار على تطوير الخدمات الطبية في كافة التخصصات الطبية المقدمة للمرضى والسعي دائما في تقديم ما هو أفضل.

وأضاف مدير عام المستشفى أن تلك الخدمات تأتي في إطار توجيه رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتورة مها إبراهيم بالعمل على التوسع في تقديم الخدمات الطبية كافة.

وأشار إلى أنه منذ إنشاء وحدة جراحة الكبد بالمستشفى تم عمل 15 حالة ما بين عمليات أورام كبد وأورام بنكرياس وأورام قنوات مرارية متقدمة وإصلاح وإعادة تركيب القنوات المرارية ومرارات بالمنظار وفتق جراحي بعد عمليات زراعة كبد أو استئصال فص للكبد.

وأوضح أن المستشفى يشارك في مبادرة رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار، رغم وجود جائحة فيروس كورونا، ووجود جزء من المستشفي مخصص لعلاج حالات فيروس كورونا.

يذكر أن مستشفى الهرم التخصصي يحتوي على أحدث أجهزة رسم القلب والموجات الصوتية للقلب، وأحدث المعامل وأجهزة الأشعة وكافة الخدمات الطبية.

وتقوم أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات الأمانة على أعلى مستوى، وتقديم خطة شاملة لتطوير كافة المستشفيات، وذلك في إطار توجيهات رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتورة مها إبراهيم.​