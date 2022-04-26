"الإسكان": رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء بالمدن الجديدة تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نفذت أجهزة المدن الجديدة عدة أعمال لرفع كفاءة وتطوير الحدائق العامة والمسطحات الخضراء تزامنا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم واستعدادا لاستقبال المواطنين في عطلة عيد الفطر، لتكون متنفسا لقاطني المدن الجديدة ولإضفاء المظهر الحضاري والجمالي عليها.

وكلف المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، إدارة الزراعة برفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق بمختلف أنحاء المدينة وإعادة زراعة النباتات الملونة وإزالة الزراعات الضعيفة، لتكون متنفسا طبيعيا للمواطنين للاحتفال بأعياد الربيع وعيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم تجهيز المسطحات الخضراء تزامنا مع الاحتفال بأعياد الربيع وعيد الفطر بمدينة بدر، مضيفاً أنه تم توفير أنواع متعددة من الأشجار والزهور لإضفاء مظهر حضاري وجمالي بأنحاء المدينة كافة.

وقال المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز مدينة الشروق، إنه تم رفع حالة الاستعداد وتكثيف أعمال صيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات، وذلك فى إطار استقبال أعياد الربيع وعيد الفطر وفى ظل إقبال المواطنين على زيارة الحدائق المفتوحة بالمدينة.

من جانبها، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، يرافقها مسئولو الجهاز، المسطحات الخضراء وأعمال الزراعة بالمدينة، وذلك لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال، ووجهت بتكثيف أعمال صيانة وتجهيز المسطحات الخضراء بالمدينة، لتكون متنفسا للمواطنين خلال الاحتفالات.

وتابع المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، مع مسئولي الإدارات المعنية بأعمال الزراعة والتنمية والنظافة والصيانة بالجهاز، حالة الاستعداد والاهتمام بالمسطحات الخضراء والمحاور الرئيسية والميادين وما عليها من مزروعات ونظافة الطرق والمسطحات وسرعة تفريغ الصناديق بالشوارع بهدف إظهار المدينة بالشكل الجمالي والحضاري.

وصرح المهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأن إدارة الزراعة بالجهاز قامت بتكثيف فرق العمل لصيانة المسطحات الخضراء والحديقة المركزية والمتنزهات والجزر الوسطى بالطرق وكافة أحياء المدينة، كما قامت بتنسيق الأشجار وأحواض الزهور والرفع الفوري لجميع أعمال قص الأشجار والنجيل.​