إنفوجراف وفيديو| "الزراعة في كل مصر-38" تكشف جهود المديريات والطب البيطري خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، العدد رقم ٣٨ من إصدار "الزراعة في كل مصر"، بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٩ حتى ٢٥ أبريل الجاري.

وأشار الإنفوجراف إلى أن مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية نفذت يوم حقل لمحصول القمح بأحد الحقول الإرشادية بمركز بنها؛ بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، حملات على جميع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والمرور على مصانع إنتاج الأسماك المدخنة، حيث تم ضبط ٢٧٥ كجم أسماكًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ١٠٥ كجم لحوم ذبح خارج المجازر، و٣.٥ كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٢٥.٨٠٠ كجم مصنعات لحوم.

وكثفت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية لجان المرور الدوري لمتابعة المزارعين خلال عملية حصاد وتوريد القمح.

وأعلنت المديرية إزالة ٥ حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية، كما تم عقد عدد (36) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددًا من الموضوعات؛ على رأسها الاستخدام الأمثل للمبيدات ومراكز تجميع الألبان والري الحديث.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية المرور على الجمعيات الزراعية، والتأكد من توافر مستلزمات الإنتاج بمخازن الجمعيات الزراعية وحثها على التيسير على المزارعين، فضلاً عن متابعة حصاد القمح والاستعداد للتوريد.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، خلال هذا الأسبوع، 16 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 329 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم وكبدة ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم المرور على معارض "أهلاً رمضان"؛ لضمان كفاءة المعروض فيها من اللحوم، وتم الانتهاء من تحصين أكثر من 49 ألف جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتحصين أكثر من 180 جرعة ضد مرضى التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام والتسمم الدموي، وتحصين أكثر من 59 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية بالمزارع والمحاجر والحضانات والمنازل، وتم أيضًا تنظيم 56 ندوة إرشادية و114 لقاءً إرشاديًّا؛ للتوعية بالمشروعات القومية.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة استمرار حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة ٥حالات تعدٍّ بزمام جمعية الضهرية.

ونظمت مديرية الزراعة بالنوبارية ندوة موسعة حول عمليات حصاد وتوريد محصول القمح، بحضور عدد كبير من المزارعين بمقر مديرية الزراعة بالنوبارية.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 88 كجم لحومًا ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم الانتهاء من تحصين 759 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية، وتحصين 759 جرعة ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتنفيذ 4 ندوات إرشادية.

وشاركت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، في الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ بورسعيد في إطار الاستعدادات لبدأ موسم حصاد وتوريد القمح، وتم المشاركة خلال الجولة الميدانية الموسعة التي قام بها محافظ بورسعيد لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية بالمدينة الجديدة "سلام"، وتم افتتاح موسم حصاد القمح بسهل الطينة شرق بورسعيد للموسم بحضور محافظ بورسعيد.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على شون تخزين القمح المحلي، والحقول للتيسير على المزارعين، وتم عقد اجتماع مع مديري الإدارات لمتابعة اللجان المشكلة من المديرية والإدارات لحصاد وتوريد القمح والإبلاغ اليومي لغرفة العمليات، ومتابعة أعمال حماية الأراضي والتصدي لأي تعدٍّ، تم المرور على زراعات الري الحديث.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، متابعة حصاد القمح بمركزي طامية وأبشواي، وأعلنت تكثيف حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: أبشواي، إطسا، الفيوم، يوسف الصديق، سنورس، كما تم المشاركة في فعاليات المؤتمر الموسع حول حصاد وتوريد محصول القمح لتوعية المزارعين بأهمية توريد محصول القمح ومناقشة الاستعدادات لموسم الحصاد والتوريد، وتم تفقد أحد حقول محصول القمح استعدادًا للحصاد والتوريد.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة بني سويف مسؤولي مشروع تطوير الري الحقلي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي؛ حيث تم الانتهاء من تأهيل عدة كيلومترات من مساقي مركز ببا بمحافظة بني سويف، والتخطيط لتنفيذ باقي المرحلة وتوفير الاعتمادات المالية للمرحلة المتبقية.

وأوضح الإنفوجراف أن مديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، واصلت المرور على الشون التابعة للبنك الزراعي بأسيوط لمتابعة مدى توافر أجولة حفظ القمح (الخيش) ومدى جاهزيتها وصلاحيتها لحفظ القمح هذا الموسم.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء استمرار الاستعدادات لعمليات حصاد وتوريد محصول القمح، وتم تفقد الزراعات بالصوب الزراعية بمزرعة التسمين والتي تم إنشاؤها مؤخرًا للاستفادة من كل الأماكن غير المستغلة بالمزرعة، وشاركت المديرية في ختام فعاليات معرض أهلًا رمضان، حيث تم تكريم مدير المديرية، لدور المديرية في النهوض بالمعرض.

وكثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر حملات التفتيش على المطاعم والثلاجات وأماكن تخزين وبيع اللحوم، حيث تم ضبط 868 كجم منها 153 كجم لحوم ومصنعات منتهية الصلاحية و715 كجم دهون وكوارع فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وواصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر المرور على سوق المواشي بإسنا؛ للاطمئنان على الوضع الوبائي، وتم توعية المواطنين بأهمية تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية، وتأكيد ضرورة التعاون مع الحملات القومية للتحصين حفاظًا على الثروة الحيوانية وعلى صحة وسلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

ونظمت مديرية الزراعة بمحافظة أسوان يوم حصاد مكبر لمحصول القمح بمنطقة وادي النقرة بحضور رئيس الفريق العلمي للحملة القومية للقمح بأسوان ووكيل وزارة الزراعة ومهندسي الإرشاد والعينات وعدد من المزارعين.

يُذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليًّا ٤ إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافًا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلًا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

وأصدر المركز مؤخرًا سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير "أرقام في الزراعة"، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.