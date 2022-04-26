الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء المعاهد والكليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 96 ، قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 1365 لسنة 2022، بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤوساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنزيم عملها، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

وينص القرار في المادة الأولى: "تشكل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة رئيس الجامعة بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على النحو التالي:

1- عضوان يختارهما الوزير المختص بالتعليم العالى من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية.

2- 4 أعضاء يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات من ذوى الخبرة فى مجال التعليم الجامعى على أن يكون من بينهم أحد رؤساء الجامعات والذى تسند إليه رئاسة اللجنة.

3 – 3 أعضاء يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من بين رموز الجامعة ممن سبق لهم تقلد مناصب عامة أو إدارية ولهم الخبرة فى مجال التعليم الجامعى والإدارة وبالنسبة للجامعات التي لم يمض على إنشائها 20 عاملا يجوز لمجلس الجامعة اختيارهم من الجامعات الأخرى.

ويشترط أن ترشح كل جهة مرشحا احتياطيا لعضوية اللجنة يحل محل المرشح الأساسي لها حال غيابه فى إحدى جلساتها أو وجود مانع يمنعه من الاشتراك فى أعمال اللجنة، ويحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة ميعاد ومقر انعقاد أولى جلساتها.

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