منخفض خماسيني جديد.. هيئة الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظات الجمهورية ستتأثر يوم الجمعة المقبلة، بمنخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، حيث ستكون الأجواء شديدة الحرارة في فترة النهار على مختلف أنحاء الجمهورية، وستكون الأجواء معتدلة خلال فترة الليل مع وجود أتربة عالقة ورمال مثارة لكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة السبت المقبل.

ونصحت غانم في تصريح لمصراوي، بعدم التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس من 12 ظهرا حتى الثالثة عصرا حتى لا يزداد الإحساس بحرارة الجو.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء؛ حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة، في بيان اليوم، أن الطقس مائل للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أن الظواهر الجوية تتمثل في ظهور الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في ظل نشاط للرياح أحيانًا على بعض المناطق.​