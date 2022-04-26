"الزراعة": توريد نحو 6 ملايين طن قمح إلى صوامع التخزين بنهاية الموسم الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

قال المتحدث باسم وزارة الزراعة الدكتور محمد القرش إنه من المتوقع حصاد نحو 10 ملايين طن من القمح الموسم الحالي، وسيتم توريد نحو 6 ملايين طن منها إلى صوامع التخزين.

وأضاف المتحدث باسم الزراعة- في مداخلة لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة إكسترا نيوز، اليوم الثلاثاء- أنه فيما مضى كانت هناك شون لتخزين القمح بطاقة تخزينية كلية بأقل من 1.5 مليون طن مع وجود هدر وفقد بسبب طريقة التخزين.

وأشار إلى أن الدولة تبنت المشروع القومي لإنشاء الصوامع، وتم إنشاء مجموعة من الصوامع بطاقة تخزينية نحو 6 ملايين طن، وهي الكمية المستهدف الوصول لها مع نهاية موسم حصاد القمح.

وأوضح أن مشروع الصوامع فرصة كبيرة لتوفير احتياجات المواطن المصري لوقت طويل، حيث أن الاحتياطي يكفي حاليا لنهاية العام بدون الاحتياج لاستيراد أقماح، وضمان إحكام السيطرة على عملية هدر القمح.

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن الدولة عملت على زيادة المساحة المنزرعة من القمح، وتعظيم الإنتاج من خلال توفير أصناف جديدة من التقاوي، وتوفير نظم زراعة حديثة، والبحث العلمي، وفكرة التخزين، وإنشاء الصوامع، وتسهيل عملية التداول، مما سيكون له مردود إيجابي على المواطن المصري.

ونوه الى أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والتموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتعاون الدولي استعدادا لموسم حصاد القمح، كما أن هناك تناغما بين كل الأطراف؛ لتحقيق التكامل البناء الذي يخدم المواطن والمزارع المصري.​