شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 12.5 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 6.25 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الخيار بـ 7.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات. ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 7 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 13 جنيها. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 22 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 14 جنيها. - فاصوليا 11‎ جنيها. ‏- بلح بارحى 34 جنيها. ‏‎- البسلة 12.5 جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎- ورق عنب 19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح إيطالى 23 جنيها. - برتقال بلدى 5 جنيهات. - الفراولة 11 جنيها. - جوافة 14 جنيها.