شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الثلاثاء وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 12.5 جنيه للكيلوجرام.
- البطاطس 6.25 جنيه.
- البصل الأبيض 3.75 جنيهات.
- البصل الأحمر بـ 3.75 جنيهات.
- الكوسة بـ 6.5 جنيه.
- الجزر بـ 6.5 جنيه.
- الخيار بـ 7.5 جنيه.
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 9 جنيهات.
- الباذنجان العروس 7 جنيهات.
- الفلفل البلدى 13 جنيها.
- الفلفل الألوان 22 جنيها.
- الليمون بـ 14 جنيها.
- فاصوليا 11 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- البسلة 12.5 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- ورق عنب 19 جنيها.
- تفاح إيطالى 23 جنيها.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 11 جنيها.
- جوافة 14 جنيها.