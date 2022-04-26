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مقرر للإعلام الرياضى بكليات التربية الرياضية.. رسالة ماجستير بجامعة قناة السويس

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القاهرة - سامية سيد - ناقشت كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس، رسالة ماجستير للباحث أحمد محمد الديب، تحت عنوان دراسة تقويمية لمقرر الإعلام الرياضي بكليات التربية الرياضية المصرية في ضوء المعايير الأكاديمية القياسية"، والتى تناولت أهمية الإعلام الرايضة وإعداد الطلاب بكليات التربية الرياضية لممارسة الإعلام سواء من خلال قسم مستقل أو إضافة مقررات دراسية .

 

وتكونت لجنة الإشراف والمتابعة من الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أستاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان "مناقشاً"، الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وعميد كلية تربية رياضية بجامعة حلوان سابقًا "مناقشًا"، الدكتورة هناء شبيب أستاذ القياس والتقويم - وكيل كلية تربية رياضية جامعة قناة السويس "مناقشًا"، الدكتور ماجد العزازي أستاذ طرق التدريس والتربية - عميد كلية تربية رياضية جامعة قناة السويس "مناقشًا".

 

وشارك فى حضور رسالة الماجستير، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون الدراسات العليا، وعدد من قيادات الجامعات الحكومية والخاصة.

 

عرض الباحث أحمد الديب، الإعلام الرياضي وأهميته وأنواعه ومدي تأثيره علي المجتمع، مع توضيح العناصر التي قد تساعد في تطوير الإعلام الرياضي وما أهم المعوقات التي قد تواجه هذا التطور.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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