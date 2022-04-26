شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 20 منفذ خضروات وفاكهة بسعر الجملة بالعياط ومنشاة القناطر وأطفيح والبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة تنفيذ خطة التوسع فى إقامة منافذ ومعارض السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بكافة القطاعات لضبط الأسعار والتيسير على المواطنين، وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتوسع فى إقامة منافذ السلع والخضروات والفواكه بالتنسيق مع الجهات المعنية وتوفير كافة احتياجات المواطنين بأسعار أقل من السعر السوقي.

وأكد راشد أنّ المنافذ الجديدة تأتى فى إطار توسع المحافظة فى إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، لافتا إلى أنه تم إقامة 20 منفذ بالوحدات المحلية لمراكز العياط ومنشأة القناطر والبدرشين وأطفيح والتى شملت إقامة 8 منافذ بمركز ومدينة العياط وهم بالوحدات المحلية برنشت وطهما والبليدة والمتانيا وميت القائد والناصرية والقطورى.

وفى ومدينة اطفيح تم إقامة 7 منافذ للخضروات والفاكهة بالوحدات المحلية ب الكداية والقبابات وكفر قنديل ومنيل سلطان وصول و البرمبل وبمقر المركز .

وفى مركز ومدينة منشاة القناطر تم إقامة 4 منافذ بالمدينة والوحدات المحلية بالجلاتمة والمنصورية وابوغالب كما تم إقامة منفذ ثابت بجوار ديوان عام مركز ومدينة البدرشين.

وفى نفس الاطار يشهد منفذ البيع بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر إقبال كبير من قبل المواطنين لما يطرحه من خضراوات وفاكهه التجزئة بسعر الجملة .

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار اليوم، بشأن أى غلاء فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة، ويتم التعامل الفورى معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.