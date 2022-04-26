شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة: قرار جمهورى بتعيين عميدين لكليتى الصيدلة وطب الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة عن صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتورة غادة أحمد عبد البارى عميدا لكلية الصيدلة، والدكتور هشام عبد الحكم عبد القوى عميدا لكلية طب الأسنان، لحين بلوغه السن القانونية.

ومن جانبه، هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة غادة أحمد عبدالباري لتعيينها عميدة لكلية الصيدلة لمدة 3 سنوات، كما هنأ الدكتور هشام عبد الحكم عبد القوي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدًا لكلية طب الأسنان لحين بلوغه السن القانونية المقررة، متمنيًا لهما المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير كلياتهم والنهوض بهما على المستوى التعليمي والإداري في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة.