ننشر جداول امتحانات الثانوية الأزهرية الشعبة الإسلامية والإعدادية والثانوية للبعوث

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد الضوينى ، وكيل الأزهر الشريف، جدول امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية للعام الدراسى 2021 _ 2022، والشهادتين الإعدادية والثانوية للبعوث، والثانوية شعبة العلوم الإسلامية حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 4 يونيو القادم، على ان تنتهى جميع الامتحانات قبل عيد الأضحى المبارك، على أن تتوقف الامتحانات يوم الخميس 30 يونيو احتفالا بالثورة.

ويؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في 16 يوم بينما القسم الأدبى فى 13 يوما، وطلاب شعبة العلوم الإسلامية يؤدون امتحاناتهم فى 13 يوما.

طلاب شعبة العلوم الإسلامية يبدأون امتحاناتهم يوم الأحد 5 يونيو بمادتى الفقه والحديث، ويوم الثلاثاء 7 يونيو القرآن الكريم ، والخميس 9 يونيو البلاغة ، الاحد 12 يونيو الجغرافيا للمبصرين ، والثلاثاء 14 يونيو النحو، والخميس 16 يونيو التفسير ، والاحد 19 يونيو التاريخ ،الثلاثاء 21 يونيو الاقتصاد والحاسب الآلى، والخميس 23 الادب والمطالعة والنصوص، والاحد 26 يونيو اللغة الاجنبية واختبارات التحدث، والثلاثاء 28 يونيو الصرف ،والاحد 3 يوليو مادتى التوحيد والانشاء، والثلاثاء 5 يوليو اللغة الاجنبية الثانية.