شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وارتفاع مؤقت للحرارة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى: - الثلاثاء 26 أبريل: شبورة مائية علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجة البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة
- الأربعاء 27 أبريل:
شبورة مائية علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجة البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة
- الخميس 28 أبريل:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة- الجمعة 29 أبريل:
ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.
- السبت 30 أبريل:
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
- الأحد 1 مايو:
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.