شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء حارة بكافة الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة تصل 37 درجة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية ، تشير إلى استمرار الأجواء الحارة علي كافة الأنحاء وثبات شبه نسبي في درجات الحرارة حيث تتجاوز درجة الحرارة علي القاهرة 30 درجة خلال فترة التنبؤ كما تصل إلى 37 درجة يوم الجمعة المقبل.

وتابعت هيئة الأرصاد: وتظل الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحا خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح وشبورة خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وفرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة، وسانت كاترين العظمى 26 درجات والصغرى 13 درجة.