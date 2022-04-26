وزير الإسكان يكشف خطة شركات المياه استعدادا للصيف وإجازات الأعياد

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القاهرة - سامية سيد - الجزار يشدد على تطبيق أفضل نظم التشغيل بمحطات المياه والصرف لتقديم أفضل خدمة للمواطنين

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لاستقبال فصل الصيف، بجانب متابعة انتظام العمل داخل جميع المحطات على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر والعطلات الرسمية الأخرى.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة تطبيق أفضل نظم التشغيل بمحطات المياه والصرف لا سيما خلال فصل الصيف والعطلات والإجازات، لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين، بجانب متابعة حملات ضبط الوصلات الخلسة وتقليل الفاقد من مياه الشرب، والحفاظ على شبكات المياه والصرف الصحي.

كما شدد وزير الإسكان، على ضرورة تقديم الدعم الكامل فيما يخص أعمال خطوط وشبكات المياه والصرف المتعارضة أو المتداخلة معالمشروعات القومية، لا سميا الطرق والمحاور ومسارات وسائل النقل الأخرى مثل المونوريل والقطار الكهربائى السريع وغيرهما.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن العمل مستمر بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أيام العطلات والأعياد، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركات التابعة في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينها.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة، بالتنسيق مع طوارئ الشركة القابضة، بجانب متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشاكل المتعلقة بظهورالطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، أصدر حزمة من التكليفات أثناء انعقاد اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، أهمها: متابعة اجراءات التشغيل القياسية المثلى لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية للمحطات والمحابس والشبكات، بالإضافة لتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحى لمواجهة أى مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه فى فصل الصيف، والتى ينتج عنها زيادة التصرفات التى تستوعبها شبكات الصرف الصحى، والالتزام بتطبيقتعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما تم التأكيد على أهمية متابعة منظومة المعامل والجودة، وتنفيذ حلول عاجلة لتحسين ضغوط المياه، ومراجعة خطط تشغيل المحطات لتتناسب مع فترات الاستهلاك المختلفة على مدار اليوم خلال الأعياد وأشهر الصيف القادم، وتفعيل منظومة الطوارئ والأزمات والعمل وفقا لجداول الورديات، وجاهزية الخط الساخن 125 لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة ومتابعة حلها.

كما تم التأكيد على توعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة والمثلى فى التعامل مع خدمة مياه الشرب والصرف الصحى، بما يسهم فى استدامتها ووصولها بالضغوط المناسبة، مشيرا إلى ضرورة تكثيف حملات رفع الوعى فى الفترة التى تسبق الأعياد والتى ينتج عنها زيادة الاستهلاك، وتنفيذ حلول عاجلة لمشكلات بعض المناطق الساخنة، وتنفيذ خطط مأمونية وسلامة مياه الشرب ومأمونية تداول الصرف الصحى، للحد من المخاطر الصحية والبيئية واستدامة الخدمات المقدمة بجودة عالية، وتأهيل محطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحى للحصول على شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM، وتكثيف حملات إزالة الوصلات الخلسة، وتقليل الفاقد.