85 %من القراء يؤيدون تشديد الرقابة على أموال تبرعات الجمعيات الأهلية

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القاهرة - سامية سيد - أيد قراء الخليج 365 المقترح البرلماني بتشديد الرقابة على أموال تبرعات الجمعيات الأهلية، حيث أجاب ما يقرب من 85% من القراء بـ" نعم" على استطلاع للرأى طرحه الخليج 365 بتساؤل:"هل تؤيد المقترح البرلماني بتشديد الرقابة على أموال تبرعات الجمعيات الأهلية؟"

جاءت نسبة المؤيدين للمقترح بهذا الشكل فى حين أن نسبة المعارضين للمقترح الذين أجابوا بـ"لا" لم تتخطى 15%".



