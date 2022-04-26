شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن جداول تدريب معلمى "متعدد التخصصات" للصفوف الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم جدول تدريب معلمى" متعدد التخصصات" للصف الأول الإبتدائى، موضحة أنه يتم التدريب يوم 27 أبريل 2022 لمحافظات السويس وبورسعيد ومطروح وقنا والبحيرة والغربية والإسماعيلية وجنوب سيناء والقاهرة وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر.

واوضحت أنه يتم التدريب يوم 29 أبريل 2022 تدريب معلمي متعدد التخصصات لمحافظات المنيا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر والشرقية والمنوفية والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والقاهرة.

أما بالنسبة لجدول تدريب معلمى متعدد التخصصات للصف الثاني الإبتدائي، يوم 28 أبريل 2022 تدريب معلمى محافظات السويس وبورسعيد ومطروح وقنا والجيزة والبحيرة والشرقية والمنوفية والغربية والإسماعيلية وجنوب سيناء وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر.

ويوم 29 أبريل 2022 تدريب معلمي متعدد التخصصات لمحافظات المنيا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والقاهرة.

أما بالنسبة لجدول تدريب معلمي متعدد التخصصات للصف الثالث الإبتدائي، يبدأ اليوم 26 أبريل 2022 تدريب معلمي متعدد التخصصات لمحافظات الإسماعيلية والوادي الجديد وشمال سيناء وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية والدقهلية والمنيا والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحر الأحمر.

ويوم 28 أبريل 2022 تدريب معلمي متعدد التخصصات لمحافظات السويس وبورسعيد ومطروح وقنا والجيزة والبحيرة والقاهرة وسوهاج والفيوم ودمياط والأقصر والشرقية والمنوفية والغربية وجنوب سيناء.