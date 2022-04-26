"صاحبة كوافير" تطلب خلع زوجها: "بيقولي تعالي نروح المقابر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدمت "فرحة. م"، صاحبة كوافير حريمي بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، للمطالبة بخلع زوجها "كريم. ك"، صاحب محل عصائر، بعد 5 أشهر فقط من الزواج، مبررة طلبها "خروجاته كلها زيارة لوالدته في القرافه".

تقول "فرحة" في حديثها لمصراوي: تعرفت على زوجي عن طريق أحد الأقارب بالعائلة، وارتبطنا عاطفيًا لفترة قبل الخطبة، وبعد مدة تقدم لخطبتي لمدة عام، ثم انتقلنا سويًا إلى عش الزوجية.

أكملت: اندهشت من شخصية زوجي بعد وفاة والدته، فأثناء الخطبة كانت أمه تقوم بكل شيئ بحياة زوجي، وبعد وفاتها تغيرت حياته إلى حزن مستمر، وكلما حاولت تخفيف آلامه يبدأ في بكاء مستمر أو تركي وحيدة بالمنزل.

ذكرت الزوجة: شعرت باستحالة المعيشة مع زوجي لأنه لا يحاول الخروج من حالة الحزن الدائمة، وكلما طالبته بالخروج يوافق ويوعدني :"هنخرج خروجة حلوة"، لكن ينتهي الأمر بالخروج إلى "القرافة" لزيارة والدته.

وأضافت: وجدت نفسي أعيش بحزن شديد، حاولت التأقلم مع زوجي لكنه لا يريد التغير، فهو حريص على زيارة "القرافة يومياً"، وحين طالبته بالطلاق رفض تمامًا.

تختتم الزوجة: تركت زوجي ونقلت إقامتي إلى منزل أهلي، ومع ذلك لم يحاول تغيير أسلوبه أو التفكير في مصالحتي، بعدها لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى خلع حملت رقم 128 لسنة 2021، ولا تزال منظورة حتى الآن.