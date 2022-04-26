شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تصل 36 درجة.. تعرف على درجات الحرارة حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر
وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل، كما يلى :
درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 25 أبريل :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة
جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة
شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 17 درجة
جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 26 أبريل :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 17 درجة
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 18 درجة
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 22 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 27 أبريل :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 18 درجة
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 23 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28 أبريل :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة
السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة
درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29 أبريل :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة
السواحل الشمالية العظمى 34 درجة الصغرى 20 درجة
جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة
شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة
درجات الحرارة المتوقعة السبت 30 أبريل :
القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة
السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة
شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة
جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة