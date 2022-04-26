شكرا لقرائتكم خبر عن العظمى بالقاهرة تصل 36 درجة.. تعرف على درجات الحرارة حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل ، حيث تشهد البلاد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و شمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل، كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 25 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 32 درجة الصغرى 22 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 26 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 23 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 22 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 27 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 23 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 30 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 17 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 25 درجة