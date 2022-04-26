شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف جنيه و المصادرة عقوبة حيازة الهواتف المحمولة فى لجان الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع القانون 205 لسنة 2020 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، مجموعة من الضوابط والعقوبات لمكافحة الغش أثناء الامتحانات، وتناول من بينها العقوبات الخاصة باضطراب أجهزة الاتصالات التليفونية أثناء الامتحانات، ونص القانون فى مادته الثانية على أنه:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة (1) من هذا القانون ، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة .