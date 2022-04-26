مصادرة 86 "توك توك".. محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شنت محافظة الجيزة، حملات مكبرة بحي بولاق الدكرور على مدار الأسبوع، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعدم السماح بالتعديات على الطريق العام ورفع الإشغالات.

وشنت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق حملات إشغالات على القطاعين الشمالي والجنوب بنطاق الحي وأسفرت عن الآتي:

- التحفظ على عدد 2 سيارة تقوم بأعمال الدعاية بدون ترخيص.

- عدد 2 عربة كارو وتروسيكل يقوموا بإلقاء المخلفات بالطريق العام.

- ضبط والتحفظ على 86 مركبة توك توك تعيق حركة الطريق وعدد 33 تروسيكل.

- رفع 900 حالة إشغال المقاهي والمحال شملت كراسي وترابيزات وثلاجات وعربات مأكولات وأسطوانات بوتاجاز.

- غلق 3 محلات تدار بدون ترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإيداع المضبوطات وإيداعها مخازن الاشغالات بمتابعه عبد الله نور رئيس حي بولاق.