شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استحواذ إيلون ماسك على تويتر.. ترامب: لن أعود للمنصة حتى لو عاد حسابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الاثنين، إنه لن يعود إلى منصة التواصل الاجتماعي تويتر حتى إذا عاد حسابه على تلك المنصة بعد شراء الملياردير إيلون ماسك لها.

وأضاف ترمب لقناة "فوكس نيوز" أنه سيُفعل حساباً رسمياً له على منصة "تروث سوشيال" الناشئة التي يمتلكها خلال الأيام السبعة المقبلة، وفق المقرر.

وقال ترامب: "لن أستخدم تويتر، سأظل على تروث".

وأضاف: "آمل أن يشتري إيلون موقع تويتر لأنه سيجري تحسينات عليه، وهو رجل طيب، لكن (حسابي) سيظل على (منصة) تروث".